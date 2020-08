14.08.2020 | 16:46

Agents de la Policia Municipal van actuar dijous passades les deu del vespre a un establiment ubicat a l'avinguda de Can Boada del Pi que ja havia estat avisat en anteriors ocasions per les molèsties ocasionades als veïns. En arribar al lloc, la dotació policial va poder comprovar que hi havia instal·lada una terrassa amb altaveus. Per aquest motiu es va sancionar a la propietària del local, ja que aquest no disposava de llicència.