La ruta dels oficis oblidats

Estiu 2020

14.08.2020 | 04:00

El llegat traginer a Igualada

Comencem la nostra ruta contra l'oblit a Igualada, una ciutat on el passat encara és ben present. Sobretot al Museu del Traginer, un centre on s'explica l'evolució del transport de mercaderies al llarg de la història i les relacions entre els diferents professionals que hi treballaven: traginers, basters, boters, carreters, etc. Situat en una bonica masia del segle XVIII, el museu també acull una col·lecció de carros, selles, eines i guarniments que s'ha de veure sí o sí. Els traginers van ser durant centúries dinamitzadors del territori. Feien possible l'intercanvi tant de mercaderies com d'informació entre masies, pobles i ciutats.

Amb la Revolució Industrial, el cavall de sang va ser substituit pel cavall de vapor, al mateix temps que la figura del traginer mutava en el transportista. La rapidesa, l'increment de la capacitat de càrrega i el concepte de salut pública van acabar per fer desaparèixer als traginers, que mantenen el seu llegat a través de la festa dels "Tres Tombs".

El Museu del càntir d'Argentona

Un vot religiós per protegir Argentona d'una greu pesta es relaciona amb els orígens del Museu del Càntir. Però, en l'actualitat, els seus principis són molt més terrenals i el museu lluita perquè no caigui en l'oblit l'ofici del terrissaire artesanal. És per això que, a banda d'una exposició permanent de càntirs, s'hi organitzen tallers per a adults i infants, mostres monogràfiques i una Fira Internacional de Ceràmica que, any rere any, ajuda a difondre la manera tradicional de treballar el fang, des de l'extracció de la terra fins a la cocció al forn, passant pel modelat al torn manual i tècniques de decoració diferents.

Museu d'Estampació de Premià

A Premià de Mar, un altre edifici preciós és la seu del Museu de l'Estampació i el lloc ideal per aprendre a treballar els teixits tal com es feia en èpoques passades.

L'ofici d'estampador, per exemple, es focalitza en tècniques de repetició de motius que ja es coneixien al segle XVIII; el de tintorer, en els pigments d'origen natural i les seves particularitats; el de teixidor, a partir del tacte dels diferents fils i l'experimentació amb l'ordit i la trama; i el de gravador, en la creació de motlles i l'observació de les eines que s'utilitzaven. En aquest moment, la visita només pot ser virtual a través de https://museuestampacio.pdm.cat/museu-virtual

L'adoberia de Granollers

L'adoberia d'en Ginebreda és d'origen medieval, però s'ha conservat prou bé i permet entendre no només com era la rutina de treball dels artesans de la pell sinó també les col·laboracions que s'establien amb d'altres professionals molt buscats en aquell temps. L'espai museïtzat, a més, aprofita per destacar la importància de Granollers com a vila que va néixer en una cruïlla de camins i on, des del segle X, el seu mercat és clau en la riquesa de la capital del Vallès. La adoberia d'en Ginebreda ha esdevingut l'única de la mitja dotzena adoberies que es té constància històrica i documental que hi havia hagut a Granollers i que s'ha conservat amb prou entitat com per esdevenir un espai museogràfic. En aquest context s'ha endegat el projecte que queda emmarcat per la muralla medieval i la pròpia adoberia i que arribaria fins a la industrialització. Aquest espai pretén palesar la importància de Granollers com a vila que es va formar a l'entorn d'una cruïlla d'antics eixos viaris. El museu manté aquest estiu l'activitat restringida a grups i cal concertar visita trucant al 938426853.