La patronal d'oci nocturn alerta contra el tancament de discoteques

14.08.2020 | 18:44

La patronal d'oci nocturn i espectacles Spain Nightlife ha alertat que la decisió del Ministeri de Sanitat de tancar totes les discoteques i bars de copes per evitar el contagi per coronavirus suposa l'"estocada final" per al sector, que ha reclamat ajudes urgents. En un comunicat, l'organització ha instat el Govern central a traslladar als establiments afectats els ajuts del Fons Europeu abans de novembre per pal·liar una situació "dramàtica" que s'ha "agreujat" amb la decisió de l'Executiu i de les comunitats autònomes de prohibir l'obertura de discoteques a tot el territori nacional. Spain Nightlife ha advertit a més que el 80% de les empreses del sector haurà d'acudir a un concurs voluntari de creditors si el Govern espanyol no els trasllada el més aviat possible les ajudes europees per pagar els lloguers dels locals, entre d'altres despeses.

També ha insistit en la rellevància que el Govern de Pedro Sánchez prorrogui els Erto fins a final d'any. "El 90% dels locals d'oci nocturn d'Espanya s'exploten en règim de lloguer i paguen entre 6.000 i 90.000 euros al mes pel que, ara mateix, el 80% dels mateixos estan en risc de ser desnonats", ha asseverat el vicepresident de Spain Nightlife i president del Cercle d'Empresaris d'Oci Nocturn i Espectacles de Madrid (CEONM), Tito Pajares. La patronal està estudiant emprendre accions legals contra el tancament de discoteques i bars musicals que, asseguren, farà proliferar les festes il·legals a tot el país.