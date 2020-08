Noves pantalles acústiques a la N-150

14.08.2020 | 13:24

El pròxim dilluns es tallarà la calçada lateral de l'N-150, en concret l'avinguda Santa Eulàlia entre els carrers Germà Joaquim i Maresme, en sentit oest. Es tracta del tros d'avinguda que hi ha després del semàfor situat davant del CAP Sud, fins al carrer Maresme. Es tracta d'un tram ascendent en el qual es col·locaran fins a 103 metres lineals de pantalles acústiques. Fons de l'empresa constructora han anunciat que el tall de trànsit serà des de dilluns i fins al dimecres que ve, "a tot tardar". A l'N-150 està previst aquests tres dies reduir l'espai dels carrils, però en cap cas hi haurà talls de trànsits, només a la zona on s'instal·laran aquestes barreres transparents que minimitzen l'impacte del soroll dels vehicles que utilitzen aquesta via per creuar la ciutat en direcció a Martorell o a Sabadell.