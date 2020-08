Noves mesures per frenar els contagis

13.08.2020 | 19:45

La Policia Municipal treballarà de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra per aplicar sancions amb el màxim rigor a aquelles persones que no respectin la legislació vigent per evitar contagis de la Covid-19. Aquest dispositiu constarà d'unitats de paisà que controlaran de forma exhaustiva el compliment de...