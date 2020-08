Nova zona de lliure circulació de gossos a la Cogullada

Redacció

14.08.2020 | 12:31

La nova zona de lliure circulació de gossos que l'Ajuntament ha condicionat al barri de la Cogullada, amb una extensió de 935 m2 delimitats pel carrer de Salvador Gros, l'avinguda Joaquim de Sagrera i el parc de la Cogullada, entrarà en funcionament dimarts vinent, 18 d'agost. L'actuació realitzada per l'Ajuntament en aquest espai del Districte 4 ha representat una inversió de 69.966,51 euros. Els treballs han consistit en l'adequació del solar i en la instal·lació d'una tanca perimetral d'1,5 metres d'alçada, d'elements de mobiliari urbà (bancs i papereres), d'una font per als gossos, així com l'enllumenat públic, la senyalització corresponent i els panells informatius on s'expliquen les normes d'ús que han de seguir els usuaris i usuàries de l'espai. L'empresa responsable de les obres ha estat Tabancat SL.