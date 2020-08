Fins a 59 denúncies en un dia per no dur la mascareta

13.08.2020 | 19:45

Els agents de la Policia Municipal van interposar durant un sol dia, abans-d'ahir dimecres, un total de 59 denúncies per no dur la mascareta posada, o bé per portar-la de manera incorrecta. Les sancions es van efectuar a la via pública a ciutadans que no estaven respectant les mesures de seguretat establertes. Diverses...