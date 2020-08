FEMvallès vol que el túnel passi per Vallvidrera

L'entitat FEMvallès reitera la seva opinió que el nou túnel de Ferrocarrils de la Generalitat passi per Vallvidrera i no per Horta. En aquest sentit, convida els dos governs de Terrassa i Sabadell a reunir-se amb ells per explicar-los aquesta opció. Consideren que el recorregut per Vallvidrera estalviarà temps...