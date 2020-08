61 noves denúncies per no portar mascareta

Redacció

14.08.2020 | 13:09

Durant el dia d'ahir, dijous, agents de la Policia Municipal de Terrassa van posar un total de 61 denúncies per no portar la mascareta posada a la via pública o fer-ho de manera incorrecta, incomplint la resolució SLT 1648/2020. Diversos grups de persones que es trobaven reunides a la via pública també van ser denunciades per aquest fet, sobretot en horari de tarda i nit