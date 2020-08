Continua la pressió policial, amb 59 denúncies per no dur mascareta

13.08.2020 | 13:53

Al llarg del dia d'ahir, dimecres, agents de la Policia Municipal van interposar un total de 59 denúncies per ni dur la mascareta posada o per portar-la de manera incorrecte, quan es trobaven a la via pública, sense respectar les mesures sanitàries establertes. Diverses d'aquestes actuacions es van realitzar amb grups de persones reunides i consumint begudes alcohòliques a la via pública, motiu pel qual també van ser sancionats.