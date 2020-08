43 persones denunciades per no dur mascareta

Redacció

12.08.2020 | 13:02

Al llarg del dia d'ahir, dimarts 11 d'agost, els agents de la Policia Municipal de Terrassa van interposar un total de 43 sancions per incompliment de la resolució SLT 1648/2020. Les denúncies corresponen a persones que es trobaven a la via pública sense porta la mascareta posada, a d'altres que van fer un ús incorrecte de la mascareta en el moment d'adonar-se de la presència policial, i a persones que es trobaven reunides en grups, a la via pública, sense respectar les mesures sanitàries establertes.