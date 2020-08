11.08.2020 | 16:59

Dos conductors van ser denunciats penalment per circular amb taxes d'alcoholèmia superiors a 1 mg/l, un dels quals va ser traslladat a l'Hospital de Terrassa després de caure de la moto. Un tercer conductor va ser aturat per agents de la Policia Municipal quan circulava de manera erràtica per la carretera de Montcada, a l'altura del carrer de Baldrich, amb una taxa de 0,49 i 0,50 mg/l. Va ser denunciat administrativament.