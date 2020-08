11.08.2020 | 15:32

La Policia Municipal ha intervingut en els darrers dies davant diversos grups de persones per actituts incíviques i incompliment de les mesures de protecció davant de la covid-19. Han quedat denunciades set persones per no portar la mascareta o no dur-la correctament col·locada. En tres d'aquestes intervencions, s'han efectuat també denúncies per tinença de substàncies estupefaents i armes blanques, que han quedat decomissades.