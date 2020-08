Més pressió policial per controlar l'ús de la mascareta

11.08.2020 | 16:49

L'Ajuntament de Terrassa vol incrementar la pressió policial per controlar l'ús de la mascareta, un dels tres elements bàsics en les mesures per prevenir la Covid-19. També augmentarà el control de las distàncies entre taules a les terrasses i bars i finalment ampliarà el reg nocturn a espais públics. Aquestes són les principals mesures que ha pres aquest matí el Comité de Seguiment Covid-19. L'alcalde, Jordi Ballart, també s'ha reunit amb comandaments policials.

La Policia Municipal treballarà de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra per "aplicar sancions amb el màxim rigor a aquelles persones que no respectin la legislació vigent per evitar contagis de la Covid-19" segons ha anunciat l'Ajuntament de Terrassa en una nota de premsa. Aquest dispositiu constarà d'unitats de paisà que controlaran de forma exhaustiva el compliment de l'obligatorietat de portar mascareta a l'espai públic, imposant sancions de 100 euros per no complir-la, i d'evitar aglomeracions i consum d'alcohol a la via pública, fet que pot comportar sancions de fins a 600 euros, segons la legislació vigent.

Amb l'objectiu d'evitar aglomeracions, l'Ajuntament amplia i reforça el programa extraordinari de reg nocturn a places i espais públics. Així, Eco-Equip continuarà fent aquesta tasca i comptarà amb el reforç d'una empresa especialitzada per estendre la mesura a altres espais els dijous, divendres i dissabtes a partir de les 12 de la nit.