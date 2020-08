Un individu escapa amb un gos perillós i substàncies prohibides

11.08.2020 | 15:43

A la plaça d'Iu Pons, al barri de Can Roca, uns agents de la Policia Municipal es van apopar a un individu que jugava amb un gos de raça potencialment perillosa. En veure els policies va arrencar a córrer. Els agents van aconseguir aturar-lo i el van identificar, juntament amb altres persones. Dos dels identificats van ser traslladats voluntàriament a la prefectura municipal per aclarir l'origen de les substàncies prohibides que els agents els havien trobat. Un dels individus va reconèixer finalment que eren seves i va quedar detingut per un delicte contra la salut pública.