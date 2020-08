Últim dia de tests massius a Terrassa

L. M.

10.08.2020 | 12:23

La prova pilot del Departament de Salut per a fer tests massius de covid-19 a Terrassa afronta avui el seu últim dia. A quarts d'onze del matí, una cinquantena de persones esperava el seu torn davant la carpa ubicada a la plaça de la Cultura, mentre voluntàries de Creu Roja informaven a aquella gent que s'apropava dels requisits per poder sotmetre's a la prova. Tot i que en un principi es va dir que el dispositiu s'adreçava a persones d'entre 15 i 45 anys, dissabte (segon dia de les proves) ja s'acceptava a persones més grans. Això sí, havien de ser veïns de dins del petimetre delimitat per l'avinguda Béjar, la carretera de Matadepera, el passeig Vint-i-dos de Juliol i la Ronda Ponent.

A l'altre dispositiu instal·lat a la ciutat, a la plaça de la Immaculada, avui a les onze del matí hi havia una trentena de persones fent cua. Cèlia Garcia, directora d'infermeria d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), ha assegurat a aquest diari que "la valoració és molt posotiva". "Hem fet molts tests. Entre divendres i dissabte vam més de 1.000 a la plaça de la Immaculada. Hem detectat pocs positius però és important detectar-los perquè la majoria és gent asimptomàtica que si no pren les mesures pertinents pot contagiar el seu entorn", ha dit.

Garcia ha explicat que el dispositiu de la plaça de la Immaculada, que s'adreçava a veïns de Sant Pere Nord i Ègara d'entre 15 i 45 anys, ha acabat fent proves a persones més gran i no només d'aquests dos barris sinó pacients tant del CAP Nord, com del CAP Est i el CAP Sant Llàtzer.

Les dues carpes estaran obertes fins a les 14h, i aquesta tarda, de 18 a 22h.