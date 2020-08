Txell Miras participarà al 080 Barcelona Fashion Showroom

EFE

10.08.2020 | 13:19

La dissenyadora vallesana Txell Miras serà un dels noms destacats del 080 Barcelona Fashion Showroom, que se celebrarà en forma d'exposició digital del 10 de setembre al 21 d'octubre. Es preveu que arribi a mil compradors internacionals i s'hi exposin més de vint marques.

Segons un comunicat de la Generalitat, a causa de les limitacions imposades per la pandèmia la de Covid-19, la majoria dels compradors internacionals no podran viatjar a Catalunya, així que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) i el Clúster Català de la Moda (Modacc) han proposat que la desena edició de 080 Barcelona Fashion Showroom sigui una exposició digital que durarà sis setmanes.

Tot i que el format d'aquesta edició sigui digital, es mantenen els objectius i funcionalitats del certamen presencial: generar interaccions entre compradors internacionals i les marques de moda catalana que s'exposin, unes mesures que garantiran la seguretat i ajudaran a generar nous negocis i relacions professionals en moments difícils per a la moda catalana.

La plataforma de Showroom està desenvolupada per una empresa tecnològica de Barcelona en col·laboració amb la Fundació FITEX i s'ha basat en altres certamens similars com la Joor de Londres, l'Un Order de Nova York o la Pitti Connect d'Itàlia. Modacc està treballant en una campanya de màrqueting digital sobre una base de dades pròpia de més de mil contactes, que inclou compradors, agents i distribuïdors de tot el món per convidar-los a formar part de l'exposició d'aquest any i la Generalitat assegura que està sent molt positiva, atès que molts distribuïdors han vist reduïda la seva cartera de marques.

Hi haurà més de 20 marques expositores, entre les quals ja estan confirmades la vallesana Txell Miras, Yerse, Sita Murt, Escorpion, Lola Casademunt, Blue Dolls, Dr. Bloom i Anna de Manel.