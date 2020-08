Tres incendis a Terrassa el cap de setmana

10.08.2020 | 18:27

Diverses unitats de Bombers van haver d'intervenir durant el cap de setmana per apagar tres incendis. El primer va tenir lloc en una nau industrial abandonada. El foc es va original per un cablejat elèctric en mal estat. El segon va ser al costat d'un establiment ubicat a la carretera de Rellinars, on van cremar uns mil metres quadrats de matolls. Els Mossos van haver de tallar la circulació de la B-40 des de la rotonda de Viladecavalls. El tercer foc, diumenge al vespre, es va declarar en uns matolls del carrer del Ter. El van sufocar agents de la Policia Municipal emprant els extintors dels seus propis vehicles.