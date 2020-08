La diòcesi de Terrassa convida a pregar per Pere Casaldàliga

10.08.2020 | 17:11

Amb motiu de la mort del bisbe claretià Pere Casaldàliga, el passat dissabte, a 92 anys, a Säo Paulo (Brasil), la diòcesi de Terrassa ha fet públic un comunicat en què convida a pregar pel seu descans etern, i l'encomana "a Aquell que l'ha cridat a viure per sempre". Nascut a Balsareny l'any 1928, el primer destí de Pere Casaldàliga com a prevere fou Sabadell, "on treballà durant sis anys a l'escola que els pares claretians regentaven a la ciutat, atenent els també els obrers i promovent els 'Cursets de Cristiandat'. A Sabadell hi deixà un bon record com a prevere jove, compromès i entusiasta", recorda Fidel Catalán, vicari episcopal del Vallès Occidental. Per aquest motiu, el 8 de setembre, s'hi farà una missa pel seu descans etern, Tindrà lloc a l'església de l'Immaculat Cor de Maria. La data del 8 de setembre s'ha triat per ser la festivitat de la Nativitat de la Mare Déu, de la qual Casaldàliga era molt devot.