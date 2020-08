10.08.2020 | 18:59

Diumenge, el 112 va informar de la caiguda d'un arbre al camí del Cim, a l'oest del barri de Can Gonteres. Agents de la Policia Municipals i efectius de Bombers de la Generalitat van acudir a la zona per comprovar si hi havia hagut afectació en el cablejat elèctric. Minuts més tard, un tècnic de la companyia responsable es va personar per tal de dur a terme les reparacions pertinents.