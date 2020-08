Tres rutes per l'Anoia

ESTIU 2020

08.08.2020 | 04:00

L'Anoia és una comarca per redescobrir, i la millor forma, és fer-ho caminant. El seu paisatge encara agrícola convida a la calma, mirar l'horitzó i oblidar els problemes. Deixa't impressionar per les seves torres i castells, apropa-t'hi, visita'ls i ressegueix la història dels seus protagonistes. Proposem 3 rutes aptes per a tota la família.



Anoia L'Anoia és una comarca plena de matisos i de contrastos. Al nord, la zona de l'Alta Anoia amb els seus altiplans dominats pel groc dels cereals madurs a l'estiu i pels verds de la primavera. Al centre de la comarca, la Conca d'Ódena caracteritzada pels seus boscos frondosos i per ser la zona més poblada i al sud; la baixa Anoia, la zona més mediterrània plena de veremes intenses i camps d'oliveres. Aquestes tres rutes permeten trepitjar tots erls encants d'una comarca que convida a fer una escapada.

Devilanova del Camí a Colbàs.

Ruta circular des de Vilanova del Camí a l'ermita de Collbàs amb parada obligada al Castell de Claramunt, una talaia medieval sobre la comarca de l'Anoia que conserva un impressionant aspecte de fortalesa i es pot visitar. L'any 2009, el castell de Claramunt va rebre el guardó Catalunya Nostra en la categoria de "castells públics", que premia les millors propostes de restauració i dinamització dels castell del país. De fet, és en aquest indret que se celebren festes tan populars com l'Aplec del Castell, al maig, o el festival de música Anoia Folk, al juliol. Quan enfilis per la serra de Collbàs, també toparàs amb l'ermita de la Mare de Déu de Collbàs que data del segle XIII. En total, són unes 4 hores i mitja que també pots fer perfectament en bicicleta.

Ruta de la batalla dels Prats.

Ruta circular pels escenaris d'una de les batalles més importants i nombroses de la Guerra de Successió que va tenir lloc al segle XVIII. La ruta també passa per la torre de la Manresana i pels pous d'aigua que van tenir un important paper en aquesta batalla. Una proposta d'una mica més de 4 hores amb poc desnivell i apta per a tota la família. A Prats del Rei també podeu visitar el Museu Josep Castellà que recull les restes trobades en aquest nucli urbà tant de l'època dels ibers com de la vila romana, anomenada Sigarra, que estaria en l'origen de l'actual població.

Un recó que permet veure en la frontera amb l'actual comarca de la Segarra la successió de cultures en el nostre territori.

De Sant Joan a Sant Quintin de Mediona.

Una proposta fàcil i familiar a prop de l'Anoia (els municipis són del Penedès, a la frontera amb l'Anoia), ideal per anar amb els més petits perquè és un recorregut entretingut, amb parades per descobrir formacions rocoses i el paisatge del congost. Entre Sant Joan i Sant Quintí de Mediona, una ruta senzilla, de 3 hores i 40 minuts i gairebé 15 kilòmetres. Si us animeu, també podeu visitar el nucli antic de Sant Quintí de Mediona i, de fet, no serà difícil que coincidiu amb alguna festivitat local.

El calendari del poble està ple d'activitats populars: catifes de flors, pessebres vivents i festes tradicionals tot l'any. La de més renom, la fira Mata-Degolla, que és la recreació d'un dels episodis més sagnants que van protagonitzar els veïns durant la Guerra de Successió.