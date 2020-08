Terrassa demanarà fer més proves PCR a altres barris

08.08.2020 | 15:39

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha anunciat a través de Twitter, que l'Ajuntament pot ampliar en un futur pròxim les proves PCR que avui és realitzen per segon dia a les places de la Cultura i la Immaculada, a altres barris de la ciutat. Aquest test formen part d'una prova pilot que ha posat en marxa el departament de Salut. Les proves PCR formen part d'una nova estrategia més activa en la lluita per frenar els brots de la Covid-19. Ballart planteja la possibilitat d'augmentar unes proves que finalitzaran dilluns.

Avui, el departament de Salut ha anunciat que farà també testos massius de Covid-19 a Vilafranca de Penedès i Santa Coloma de Gramenet Les proves es realitzaran a persones de l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafranca de Penedès de 19 a 40 anys que els últims dies hagin tingut contactes socials sense respectar la distància, sense mascareta, que hagin estat en espais tancats durant molta estona o en reunions de amics o aglomeracions. També dilluns que ve es començaran a fer testps massius als barris Llatí i Fondo de Santa Coloma de Gramenet entre residents que no hagin complert les recomanacions fetes per Salut, malgrat que no tinguin símptomes ni hagin estat en contacte amb positius de Covid-19.