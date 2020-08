Reinventar-se

08.08.2020 | 04:00

Els empresaris del sector veuen el futur molt negre, en general i en els seus establiments en particular. A Antoni Marañón li agradaria que Fred Astaire continués com a discoteca, però si la pandèmia segueix no descarta la reconversió en sala dedicada als sopars-espectacle i els monòlegs. Jordi Casanovas reconeix que dificilment podrà mantenir els dos locals, PickWick i la República, i que a l'octubre potser s'haurà de decidir per aquell amb més possibilitats de ser viable. "El sector de l'oci nocturn ja abans del coronavirus estava molt tocat. La idea que dona molts beneficis és errònea. Terrassa no és Eivissa i a la gent ja no li pots fer pagar entrada ni posar un preu alt per les consumicions." Tampoc descarta el traspàs, perquè un dels seus locals era un pub que ha convertit en discoteca, "amb una llicència que m'ha costat molts diners, Ara poden obrir els pubs però no les discoteques, i la meva incertesa és total". En la mateixa situació es troba Juanjo Muñoz amb Vinilo, "amb la llicència, uns limitadors de so, uns equips, que he hagut de pagar, i són de discoteca, no de restaurant, que tinc tancada des del març".