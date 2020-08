Jordi Ballart torna a demanar un referéndum

08.08.2020 | 04:00

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha fixat aquesta setmana la seva posició sobre la marxa del rei Joan Carles I de Borbó d'Espanya. En un missatge al seu perfil de Twitter, el batlle torna a demanar un referèndum. Ja ho va fer fa més de sis anys, quan el monarca va abdicar en favor del seu fill Felip VI al juny de l'any 2014. Ballart era llavors també alcalde, però sota les sigles del PSC. L'alcalde ha definit com a "molt greu la fugida del rei emèrit" i ha reiterat que "més que mai, democràcia i referèndum". En la seva piulada, l'alcalde de la ciutat assenyala que "fugir no és protegir el país. Fugir és evadir qualsevol responsabilitat sobre una presumpta corrupció". I s'ha recordat també d'aquells que han propiciat, emparat o justificat el rei emèrit. "Legitimar la fugida és un signe de la debilitat del nostre sistema democràtic". Tant l'any 2014 com el 2020, Ballart aposta per un referèndum: monarquia o república.