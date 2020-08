Gran expert en cultura popular

08.08.2020 | 04:00

El juliol de 2017, Lluís Puig (Terrassa, 1959) es va fer càrrec de Cultura. Tres mesos i mig més tard, va seguir el camí de Puigdemont i va marxar a Bèlgica per evitar la presó. Va sortir elegit diputat del JxCat al Parlament en les eleccions del 21 de desembre de 2017, però va renunciar al seu escó. Ha mantingut aquests dos anys i mig un perfil baix, menys mediàtic que altres exconsellers com Toni Comín o Clara Ponsatí. En no presentar-se a declarar davant l'Audiència Nacional, la jutge Carmen Lamela va dictar una ordre de detenció internacional contra ell, Puigdemont i tres exconsellers, una euroordre que va ser retirada poc després pel jutge del Suprem Pablo Llarena per evitar que la justícia belga condicionés els delictes pels quals tots ells podrien ser jutjats a Espanya. Llarena va tornar a activar les euroordres, en el cas de Puig pels delictes de desobediència i malversació de cabals, però la Fiscalia belga va anunciar que les rebutjava per "defectes de forma" en el procediment. La figura de Lluís Puig, fins 2017 un quadre intermedi del PDeCAT vinculat a l'àmbit de la cultura, va cobrar relleu arran del seu nomenament com a conseller al Govern de Puigdemont, a principis de juliol. Abans de ser conseller, Puig havia fet carrera al Departament de Cultura. Era director general de Cultura Popular. És expert en tradicions culturals i música i balls propis de Catalunya. Posseeix estudis musicals, de dansa, de producció audiovisual i d'Humanitats per la UOC. Puig, que abans d'accedir a càrrecs públics va fer de bomber, té una llarga vinculació a la cultura popular i tradicional catalana.