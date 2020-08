Dos ferits en sengles accidents de trànsit

08.08.2020 | 04:00

Dijous es van produir dos accidents de trànsit a Terrassa amb un balanç de dos ferits. A les 2.56 de la tarda, el 112 va avisar a la Policia Municipal per una topada entre dos vehicles a l'avinguda del Vallès. Els agents es van encarregar de regular el trànsit a la via mentre el SEM atenia un dels conductors, que va ser traslladat a MútuaTerrassa, Cap a les sis de la tarda, es va rebre l'avís d'un altre accident, a la N-150. Un motorista va caure i es queixava d'una cama. Es va avisar el SEM, que el va atendre i el va derivar a MútuaTerrassa. Els agents van observar una taca d'oli a la via que possiblement va ser la causa de l'accident. Es va procedir a tallar el trànsit per netejar l'oli i s'hi va llençar sepiolita.