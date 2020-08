No et perdis la visita al molí paperer de Capellades

08.08.2020 | 04:00

És un dels museus més visitats de Catalunya per les escoles i és que el bon estat de conservació de la seva maquinària antiga bé mereix una visita guiada. A la primera part, descobrireu d'on ve el paper de drap i que al segle XVIII hi va arribar a haver 60 molins a l'Anoia. El Molí Paperer de Capellades va estar en ple funcionament fins als anys 80 i encara ara fabrica paper de drap per encàrrec de manera artesanal. A la segona part de la visita, us explicaran tot el procés de confecció del paper, des que el drapaire deixava els draps fins que sortien en forma de full. Se'n van arribar a produir fins a 4.500 diaris. A la segona planta, el treball de museïtzació que s'hi ha fet és una meravella que permet descobrir la història del paper i la impremta a través d'uns plafons fets amb molt de gust. A la tercera planta, hi torbareu una reproducció de les ventanes, el lloc on es deixava assecar el paper, un espai molt fotogènic. Al taller de paper es troba la massa de cotó feta i permet experimentar el procés de fer paper artesanal. el resultat us l'endureu a casa com a un bonic record de Capellades.