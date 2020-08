Alerta per l'onada de calor i termòmetres que arribaran a 40 graus

08.08.2020 | 15:26

Protecció Civil de la Generalitat manté per aquest cap de setmana l'alerta del pla Procicat per onada de calor davant la previsió que es registrin temperatures màximes extremes a bona part de Catalunya, especialment a la plana de Lleida, on els termòmetres poden arribar als 40 graus.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), ciutats com Lleida, Mollerussa, Tremp, Tàrrega o Balaguer poden registrar les temperatures més elevades, amb màximes de 40 graus, tot i que la sensació de xafogor serà generalitzada a Catalunya, també a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu.

A 39 graus poden arribar localitats com les Borges Blanques (Garrigues), Cervera (Segarra) o Manresa (Bages), mentre que al litoral i prelitoral la temperatura oscil·larà entre els 30 i els 35 graus.

La temperatura mínima, a més, no baixarà dels 20 graus, excepte a zones de muntanya.

A causa de les altes temperatures, el risc d'incendi a Catalunya és alt a comarques com la Ribera d'Ebre, la Conca de Barberà, el Priorat, la Noguera o l'Anoia, segons els Agents Rurals.

Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui especial vigilància de les persones més grans de 75 anys sense suport familiar o sense recursos.

També de les persones amb discapacitat i limitacions de mobilitat, aquelles que hagin de treballar o fer exercici a l'aire lliure i els malalts crònics.

Per fer front a les altes temperatures, la Generalitat recomana a la ciutadania que begui aigua i mengi lleuger, que intenti estar a llocs climatitzats i que eviti sortir durant les hores de més calor.

També demana que s'intenti visitar l mínim un cop al dia familiars o persones que viuen soles i que es tregui a passejar a les mascotes en les hores més fresques, i sempre amb aigua al seu abast.