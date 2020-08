Comencen els PCR a les carpes de Terrassa

La crisi del coronavirus

Laura Masallé

07.08.2020 | 09:49

Aquest matí, poc després de les nou, han començat les proves PCR a les dues àrees sanitàries mòbils instal·lades a Terrassa. A la carpa situada a la plaça de la Immaculada a primera hora ja hi havia una seixantena de persones fent cua. Voluntaris de la Creu Roja informaven els ciutadans que arribaven a la plaça dels requisits per poder fer-se la prova (tenir entre 15 i 45 anys, no tenir símptomes i ser veí de Sant Pere Nord o Ègara), mentre professionals del Consorci Sanitari de Terrassa últimaven els preparatius.

A la carpa de la plaça de la Cultura hi poden anar els veïns de dins del perimetre delimitat per l'avinguda Béjar, la carrereta de Matadepera, el passeig Vint-i-dos de Juliol i la Ronda Ponent.

Els dos dispositius estaran en marxa avui, dissabte i dilluns, de 9 a 14h i de 18h a 22h. L'objectiu és fer uns 500 tests diaris a cada carpa