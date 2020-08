Bèlgica denega l'extradició del terrassenc Lluís Puig

EFE

07.08.2020 | 12:11

La Justícia belga ha rebutjat aquest divendres el lliurament a Espanya de l'exconseller de Cultura, el terrassenc Lluís Puig, reclamat pel Tribunal Suprem per malversació en el cas de l'1-O. "La Fiscalia de Brussel·les pot confirmar que la Cambra del Consell ha rebutjat l'execució de l'ordre d'arrest europea considerant que l'autoritat espanyola que ha emès aquest mandat no era competent per fer-ho", ha assenyalat la Fiscalia en un comunicat.

La defensa de Puig buscava que Bèlgica rebutgés l'ordre per vici de forma, argumentant que "el jutge espanyol que va emetre la sol·licitud d'extradició" no té la "competència" per fer-ho", segons va explicar el passat juny en una audiència Paul Bekaert, advocat de Puig. La justícia belga li ha donat la raó. No obstant això, la decisió es podrà recórrer, cosa que la Fiscalia espanyola està estudiant.