Ballart: "Demanem a la ciutadania que aprofiti l'oportunitat"

La crisi del coronavirus

Laura Massallé

07.08.2020 | 13:01

"Hem vist que hi ha moltes persones, sobretot d'entre 15 i 44 anys, que són asimptomàtiques i aquesta prova pilot pretén que aquests casos aflorin i d'aquesta manera poder tallar la cadena de transmissió del coronavirus i evitar que s'hagin de prendre mesures més restrictives", ha explicat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, durant una atenció els mitjans en el primer dia de proves PCR a dues àrees sanitàries mòbils instal·lades a Terrassa. "Demanem a la ciutadania que aprofiti aquesta oportunitat", ha dit l'alcalde, que ha detallat que "tot i que no estem en una situació d'alarma estem preocupats" ja que des de l'1 d'agost, la mitjana de nous casos diaris a Terrassa és de 32.

"En aquesta intervenció comunitària ens plantegem tres objectius: sensibilitzar la població de les necessitats de protecció i de les mesures per la convivència amb el virus; detectar casos asimptomàtics en aquestes dues zones on hem detectat un increment de la incidència de casos i reduir el percentatge de PCR positives respecte les que fem; i sensibilitzar aquelles persones positives i els seus contactes estrets de la importància de mantenir l'aïllament durant els dies que els recomanin els professionals sanitaris", ha comentat Anna Aran, gerent de la Regió Sanitària Metropolitana Nord. Aran ha destacat que "el resultat negatiu d'una PCR en un contacte estret no ens dona garanties que la malaltia no es reprodueixi en els següents 14 dies, per tant, la responsabilitat quan una persona ha estat un contacte estret és clau perquè les cadenes de transmissió no segueixin".

El dispositiu a Terrassa s'ha posat en marxa avui però a Sabadell i Ripollet va començar ahir, i dimecres, respectivament. "A Sabadell ahir vam arribar a les 800 PCR i a Ripollet estem per sobre de les 500", ha explicat Juli Fernández, delegat del Govern català a Barcelona, que assegurat que "en els propers dies seguirem amb aquesta estratègia".