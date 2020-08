06.08.2020 | 19:09

Agents de la Policia Municipal que realitzaven una vigilància itinerant la matinada de dimecres a dijous a la zona dels jardins de Bacares, a la part nord del barri de Ca n'Anglada, van ser alertats per diversos veïns. Van denunciar que a la 1.36, tres individus consumien alcohol a la via pública i generaven molèsties per soroll al veïnat de la zona. Una vegada identificats, es van confeccionar tres denúncies per haver infringit les ordenances municipals.