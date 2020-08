Salut habilita l'hotel Verdi per acollir casos PCR positius del Vallès

05.08.2020 | 20:35

El Departament de Salut ha habilitat l'hotel Verdi de Sabadell com a equipament social per acollir, des de dimarts, a aquelles persones que hagin donat positiu en les proves PCR. Segons detalla el departament, no es tracta de totes les persones que donin positiu, sinó d'aquelles que no puguin fer un aïllament domiciliari correcte...