Protecció Civil demana extremar la prudència davant un nou episodi de temperatures extremes

06.08.2020 | 12:49

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí, per segon cop aquest estiu, el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per Onada de calor davant les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Segons les previsions meteorològiques, demà s'iniciarà un episodi de temperatures màximes extremes a les comarques del Pla de Lleida, on el llindar d'avís és possible que es superi durant tres dies consecutius. La temperatura mínima sovint no baixarà dels 20 ºC tret de zones de muntanya.

A partir de dissabte la zona afectada per possible superació de llindar s'estendrà a la zona de la Catalunya Central i comarques del prepirineu central i occidental.

El Departament de Salut també ha posat el seu pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) en fase 2.