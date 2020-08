La justícia belga decideix demà sobre l'entrega de l'exconseller Lluís Puig

06.08.2020 | 17:49

La justícia belga decidirà demà divendres sobre l'entrega a Espanya de l'exconseller de Cultura, el terrassenc Lluís Puig, per malversació, en el marc del cas contra els líders del procés. Es tracta de la tercera Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) cursada en contra seva pel Tribunal Suprem, que el reclama per malversació de fons públics i desobediència.

La seva defensa busca que es rebutgi la comanda per vici de forma, argumentant que "el jutge espanyol que va emetre la sol·licitud d'extradició" no té la "competència" per fer-ho, segons va explicar el passat juny en una audiència Paul Bekaert, advocat de Puig.

La justícia belga ja va rebutjar al maig de 2018 una anterior euroordre contra tres exconsellers, entre ells Puig, per un vici de forma. Espanya va retirar per la seva banda una primera sol·licitud el 2017. El cas del exconseller de Cultura podria crear un precedent per a Carles Puigdemont.

L'expresident català afronta també a Bèlgica una euroordre d'Espanya per sedició i malversació de fons públics, però el seu cas es troba paralitzat en ser eurodiputat.