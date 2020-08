Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials a Terrassa, entre les notes de tall més altes

L. M.

06.08.2020 | 12:27

Els dobles graus de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i a la Universitat de Barcelona (UB) han repetit per novè any consecutiu com les carreres amb les notes de tall més altes de les universitats catalanes. El doble grau impartit a la UAB, amb un 13,528, se situa en la primera posició, seguit molt de prop pel de la UB, amb un 13,506, mentre que el grau en Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb una nota de tall de 13,202, completa el podi.

La Secretaria d'Universitats i Investigació de la Generalitat ha fet públiques aquest dijous els resultats de la preinscripció universitària per al curs 2020-2021, en els quals destaca que fins a set titulacions tenen una qualificació d'accés superior als 13 punts.

D'entre els graus que s'imparteixen a Terrassa, el que té una nota de tall més alta enguany és el d'Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, de l'UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), amb un 12,586, seguit del grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials de la mateixa universitat, amb un 11,914. Les notes de tall en primera assignació de l'any passat d'aquestes dues titulacions van ser 12,194 i 11,338, respectivament.