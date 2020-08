06.08.2020 | 18:35

Una part de la façana d'un bloc de pisos situat a l'avinguda de l'Abat Marcet va caure dimecres sense causar cap dany. Un veí va avisar a la Policia Municipal. S'hi van desplaçar dues dotacions, així com una dotació de Bombers, que va sanejar la part afectada de la façana per evitar la caiguda de restes a la via pública.