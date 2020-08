06.08.2020 | 19:23

Un conductor va ser denunciat dimecres al vespre per no posar-se la mascareta quan el va aturar la Policia Municipal per haver comès una infracció de trànsit a l'avinguda de Santa Eulàlia. L'home es va negar a col·locar-se la mascareta en baixar del vehicle i va ser denunciat.