Crema un camió a l'avinguda de Jaume I

L. M.

06.08.2020 | 12:45

Els veïns de la zona de l'avinguda de Jaume I s'han vist sorpresos aquest matí pel soroll que ha causat l'incendi d'un camió a l'alçada del número 288. Els Bombers han rebut l'avís a les 6.45h i han enviat tres dotacions al lloc dels fets, on també s'han desplaçat efectius del SEM. El vehicle afectat era un camió, sembla ser de pa, al qual se li ha incendiat el motor. El foc ha cremat tot el camió i la seva mercaderia. L'incendi ha afectat també la façana d'un habitatge, sobretot finestres i persianes del menjador i habitacions. Dos menors d'edat han estat atesos in situ per inhalació lleu de fum. A les 7.47h s'ha donat el foc per extingit.