Acumulació de deixalles al barri de La Cogullada

05.08.2020 | 20:35

El barri de La Cogullada es lleva cada dia amb les seves cantonades plenes d'escombraries. A la plaça de Rosalía de Castro, just al costat d'un sac per a material de la construcció, s'hi acumulen sense cap mena d'ordre tota mena de deixalles davant la mirada indignada dels veïns, que no es cansen de denunciar aquesta...