Diligències a un conductor sense carnet que feia virolles a Torre-sana

05.08.2020 | 19:41

Un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei va alertar dimarts al 112 que hi havia un vehicle realitzant maniobres temeràries al carrer d'Astúries, al barri de Torre-sana. La Policia Municipal va localitzar el vehicle. Hi havia dos individus al seu interior. Els agents van comprovar que el conductor no havia disposat mai del carnet de conduir i tampoc no disposava d'assegurança. Van obrir diligències contra l'infractor per un delicte contra la seguretat viària. Egarvia va traslladar el vehicle a la seva base.