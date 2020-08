Vols fer pic-nic?

ESTIU 2020

04.08.2020 | 04:00

Has pensat anar al Montseny i fer un pícnic? Et proposem 3 àrees de pícnic dins del Parc Natural del Montseny des d'on podràs fer alguna excursió o, senzillament, gaudir de l'entorn. Recorda recollir la brossa i llençar-la a un contenidor.

L'Àrea de pícnic Can Casades, al jardí de l'Oficina d'Informació del Parc Natural, a Santa Fe. Trobaràs 3 taules de fusta en una zona amb molta ombra, ideal per anar-hi a la primavera o a l'estiu. L'àrea està equipada amb lavabos i una font; a més, hi ha força espai perquè la canalla hi pugui jugar. Hi ha 2 àrees d'aparcament amb molta capacitat, però que s'acostumen a omplir perquè és un punt d'inici d'excursions.

L' Àrea de pícnic de la Guardiola és un entorn privilegiat de natura exuberant trobaràs 10 taules de pedra agrupades en 2 blocs. És una zona molt ombrívola, fresca i apartada de la carretera i la gent; és ideal per a passar-hi el dia. L'espai compta amb lavabos i zona d'aparcament.

I l'Àrea de pícnic de la Plana de Coll, dins del bosc amb 4 taules de fusta molt separades les unes de les altres; té molta ombra i espai per a gaudir de la natura. Té una àrea d'aparcament molt gran.