04.08.2020 | 17:53

Dilluns al vespre, un veí del Centre va trucar a la Policia Municipal informant que hi havia un grup de joves sense mascareta reunits a la via pública, al carrer de Sant Genís, a l'altura del carrer de Sant Francesc. Van dir que aquesta trobada es repetia cada dia. Una dotació policial es va traslladar al lloc i va denunciar una persona que van poder comprovar que no duia la mascareta per incompliment de la resolució SLT/1648/2020 de 8 de juliol.