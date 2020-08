Terrassa s'adhereix al manifest Innpulso

03.08.2020 | 20:20

El ple municipal va aprovar el 24 de juliol l'adhesió de Terrassa al Manifest de la Red Innpulso per a l'impuls i promoció de les polítiques públiques d'innovació com a eines clau per a pal·liar els efectes de la covid-19 a les ciutats. Durant la crisi sanitària, econòmica i social generada...