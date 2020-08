Salut instal·larà dues carpes a Terrassa per fer més de 1.500 PCR el cap de setmana

La crisi del coronavirus

Laura Massallé

04.08.2020 | 13:39

L'augment de positius per coronavirus registrat a Terrassa i al Vallès Occidental durant els últims dies ha posat en alerta el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de la zona, que han decidit prendre algunes mesures per a intentar frenar els contagis. A Terrassa, les àrees bàsiques de salut on s'ha produït un major augment de casos són les dels CAP Rambla, CAP Nord i CAP Est. Aquest divendres i fins diumenge, Salut instal·larà dues carpes muntades pel Sistema d'Emergències mèdiques (SEM) al costat dels equips d'atenció primària d'aquestes zones amb l'objectiu de fer més de 500 tests PCR al dia. "La informació que tenim ara per ara és que tots els veïns d'aquestes zones que s'apropin a les carpes podran demanar que els facin un PCR", ha explicat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que ha detallat que encara no s'ha decidit l'emplaçament exacte d'aquestes carpes. L'horari de funcionament serà de 9 a 14 hores i de 18 a 22 hores.

"La situació no és alarmant però sí que estem preocupats", ha assegurat Ballart. "Amb dades de 31 de juliol, l'última setmana s'han registrat 150 positius a la ciutat, 71 més que la setmana anterior. Actualment ens trobem en nivell 2 (brots controlats o casos esporàdics limitats", ha dit el primer edil, que ha explicat que el resultat dels tests massius d'aquest cap de setmana ha d'ajudar a decidir si cal que Terrassa passi al nivell 3 (brots complexes o transmissió comunitària sense impacte assistencial hospitalari rellevant). En el cas de passar a aquest nivell 3 es limitarien les reunions socials a grups no superiors a 10 persones i l'aforament de bars i restaurants al 50%.

Des de l'Ajuntament de Terrassa es fa una nova crida a la responsabilitat individual. A més de la campanya de difusió a l'espai públic de les mesures de prevenció contra el coronavirus, que inclou la participació i col·laboració de Creu Roja, l'Agrupació de Defensa Forestal i els Agents per a la Convivència municipals, i que recentment ha incorporat 69 nous voluntaris, des del Consistori es reforcen ara les mesures informatives amb un dispositiu de seguretat privada format per dues persones que recorreran 50 quilòmetres diaris per carrers, places, parcs i jardins. També s'han distribuït 5.000 cartells informatius arreu de la ciutat.

Com a mètode dissuasiu, a les nits es netejarà amb aigua a pressió places, parcs i altres zones on acostuma a haver-hi força gent per evitar-hi aglomeracions massives. A més, des d'aquest cap de setmana, bars i restaurants hauran de tancar les terrasses a les dotze de la nit (ara poden tenir-les obertes fins a la una de la matinada els caps de setmana i fins a les dotze entre setmana).

Ballart ha explicat aquest migdia en roda de premsa que fa dos dies que l'Ajuntament de Terrassa va firmar un conveni amb el Departament de Salut per aportar quatre professionals dels Serveis Socials municipals als equips de rastrejadors de casos de Covid-19. El Consistori ha demanat a la Generalitat saber quantes persones d'aquests equips treballen a la zona de Terrassa però encara no disposa d'aquesta informació.