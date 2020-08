Salut instal·larà carpes a Terrassa per fer PCR davant l'augment de casos al Vallès

EFE

04.08.2020 | 11:07

El Departament de Salut i els ajuntaments de Sabadell, Terrassa i Ripollet instal·laran en aquestes ciutats carpes de cribratge per a realitzar proves PCR, davant l'augment de contagis de coronavirus en aquestes localitats del Vallès.

Generalitat i ajuntaments treballen de manera conjunta per fer cribratges en aquestes tres localitats del Vallès Occidental, on els casos positius de coronavirus s'han incrementat en els últims dies, i si bé encara no s'ha determinat on s'instal·laran aquestes carpes, s'estudia la possibilitat de col·locar-les al costat dels centres d'atenció primària.

Segons detalla el Departament de Salut en un comunicat, en els últims 14 dies la incidència acumulada per augment de casos de coronavirus ha augmentat en algunes zones de les tres localitats. Per aquest motiu, ahir dilluns es va celebrar una reunió entre especialistes de vigilància epidemiològica, atenció primària i tècnics de salut dels tres ajuntaments per dissenyar una estratègia conjunta que permeti detectar i controlar la transmissió del virus.

L'objectiu és no haver d'arribar a imposar restriccions més severes com en altres municipis, de manera que la Regió Metropolitana Nord iniciarà una sèrie de cribratges en els pròxims dies en els municipis de la zona a través d'unes carpes muntades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al costat dels equips d'atenció primària de la zona en la qual s'ha detectat l'augment de contagis. "La situació no és d'alarma, però volem evitar conseqüències més greus, el nostre objectiu és frenar les cadenes de transmissió com més aviat millor i garantir l'aïllament corresponent", ha explicat Anna Aran, gerent de la Regió Metropolitana Nord del Servei Català de la Salut.

Les entitats implicades en la intervenció se seguiran reunint al llarg del dia d'avui per acabar de concretar l'operatiu.