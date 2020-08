Salut habilita l'hotel Verdi per acollir els positius de covid del Vallès

Jordi Guillem

04.08.2020 | 17:23

En previsió de nous repunts de la pandèmia, el Departament de Salut ha habilitat l'hotel Verdi de Sabadell (avinguda de Francesc Macià, 62) com a equipament social per acollir des d'aquest dimarts a totes aquelles persones que hagin donat positiu en les proves PCR. Segons detalla el departament, no es tracta de totes les persones que donen positiu, sinó d'aquelles que no puguin dur a terme un aïllament domiciliari correcte perquè, entre altres circumstàncies, convisquin amb diverses persones.

L'equipament el gestiona l'hospital Parc Taulí de Sabadell i donarà servei a tot l'àmbit de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, que engloba el Vallès Occidental i l'Oriental, els municipis del nord del Barcelonès i la meitat sud de la comarca del Maresme. L'equipament disposa actualment de 10 habitacions i, en funció de les necessitats, se n'aniran obrint progressivament més, fins a un màxim de setanta cambres.