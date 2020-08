Montseny, la muntanya seductora

ESTIU 2020

04.08.2020 | 04:00

Si busques un lloc amb bonics paisatges de muntanya a prop de Barcelona, el Parc Natural del Montseny et sorprendrà. Declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO i ubicat a Costa Barcelona, aquest massís ha estat l'escola d'excursionisme de bona part dels catalans, l'espai on molts aficionats al senderisme s'han penjat la motxilla a l'esquena per primera vegada. Però, a banda de fer llargues travesses o passejades curtes, el Montseny ofereix mil i una opcions per gaudir-ne.

Per començar a descobrir el Parc Natural del Montseny és recomanable que t'apropis als centres i punts d'informació i demanis tot allò que necessitis en funció dels teus interessos. Si ets amant de la fotografia, per exemple, t'indicaran els millors indrets per capturar la bellesa d'uns boscos que canvien de vestit segons l'estació de l'any o el racó perfecte per admirar el Turó de l'Home, el cim més alt del parc. natural

Però si la teva curiositat està més relacionada amb la flora i la fauna autòctones del Montseny, t'interessaran més les sortides de descoberta, unes activitats pensades per donar a conèixer l'espai natural i els tresors que hi alberga. Aquestes jornades donen la benvinguda a un públic divers, així que porta-hi els nens i deixa que es diverteixin mentre identifiquen arbres, observen animals i aprenen a detectar-ne petjades i rastres.

La gastronomia és un altre dels atractius principals del parc natural, amb una bona oferta de restaurants on tastar l'extraordinària cuina del Montseny quan se us obri la gana. Si us hem convençut, us recomenem tres rutes:

De Viladrau a Collformic Aquest tram és la vuitena etapa de la ruta de llarg recorregut del Meridià Verd que es va crear pel 200 aniversari del Sistema Mètric Decimal. L'etapa recorre el nord del Parc Natural del Montseny entre boscos de castanyers, alzines, roures i faigs, passa pel santuari de l'Erola i ascendeix fins al paratge de Sant Segimon. A pocs quilòmetres de Collformic es troba la localitat de El Brull, que és a prop d'un poblat emmurallat iber que va ser descobert a mitjans dels anys seixanta. L'anomenen muralla ibèrica del Montgròs i és un dels sistemes defensius millors conservats de l'època. S'hi poden visitar la porta d'entrada, dues línies de fortificació, la torre de defensa i els cossos de guàrdia.

De Collformic a Cànoves Seguint també la ruta del Meridià Verd, des de Collformic, una bonica passejada pel Pla de la Calma que baixa per la vall de Vallfornès fins a Cànoves. Guarda una mica de temps i forces per apropar-te fins a can Cuc i el castanyer monumental del mateix nom, sobretot si vas amb nens, els encantarà! També l'anomenen castanyer gros de la Casa del Bosc i és l'arbre més gruixut de tot Catalunya. Tant que l'any 1960, un carboner s'hi va instal·lar durant un any i mig. De fet, és considerat per la Generalitat de Catalunya com a "arbre monumental". Està situat dins el terme municipal de Cànoves i Samalús, al Vallès Oriental.

De Montseny a Tagamanent Aquesta proposta és la primera etapa d'una ruta de gran bellesa que si t'agrada l'excursionisme no pots deixar de fer: els Tres Monts. Per la falda del Turó de l'Home i el Matagalls, puja fins al Pla de la Calma des d'on gaudiràs d'unes vistes increïbles. Guarda també una mica de temps per fer l'ascensió al cim del Tagamanent, fer un mos a la Masia El Bellver i, si vas amb nens, visitar la Casa Museu l'Agustí, que ofereix una visita guiada per tots els racons de la masia d'en Fèlix Agustí, que n'era el propietari a finals del segle XVIII. A l'interior, s'hi poden contemplar objectes de l'època i gaudir de les músiques, les olors i les imatges que acompanyaven un dia qualsevol .

Una opció per a tots els públics que permet fer-se una idea de com era la vida quotidiana d'una família pagesa de muntanya a Catalunya.