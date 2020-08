Dos conductors, denunciats per conduir sense carnet

04.08.2020 | 18:52

Agents de la Policia Municipal de Terrassa van denunciar dilluns a la tarda dues persones, en llocs i moments diferents, per conduir sense carnet. El primer cas es va donar a la carretera de Martorell, a l'altura del carrer dels Rajolers. Una patrulla va aturar un conductor que, segons van poder comprovar els agents, no havia obtingut mai el permís de conduir. Va quedar denunciat i se li va immobilitzar el vehicle. Unes hores més tard, es va presentar un conductor habilitat per desimmobilitzar-lo.

Gairebé a les vuit del vespre, la Policia Municipal va aturar un vehicle al carrer de l'Alguer. Van comprovar també que mai no havia disposat de permís de conducció. En aquest cas, els agents van cursar una segona denúncia perquè el vehicle no disposava de l'assegurança obligatòria i van immobilitzar el vehicle. En ambdós casos es van obrir diligències penals contra els infractors.