Catalunya supera els 100 mil casos

La crisi del coronavirus

04.08.2020 | 04:00

Catalunya ha superat les últimes hores la xifra de 100.000 casos positius de Covid-19, des de l'inici de la pandèmia fa uns cinc mesos, segons les dades facilitades pel Departament de Salut a través de la seva nova pàgina web sobre l'evolució d'aquesta malaltia.ç

Respecte a les últimes hores, Salut va notificar ahir al matí 1.243 casos més a Catalunya, de manera que el total de persones contagiades puja a 100.668, i sis morts més. El total de persones mortes per aquesta malaltia i les seves conseqüències sumen 12.751 a Catalunya, de les quals 6.995 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 4.118 en una residència geriàtrica, 814 en un domicili i 824 no han estat classificades per falta d'informació.

Les dades de persones ingressades indiquen que aquest dilluns hi havia un total de 603 ingressats, 171 més que diumenge. També han augmentat lleugerament les persones que eren a les unitats de cures intensives (UCI), que han passat de 100 a 105 dilluns.

Els casos de coronavirus totalitzaven ahir en el món 17,6 milions, segons el recompte oficial que ofereix diàriament l'Organització Mundial de la Salut (OMS). En l'última jornada els casos van augmentar en 262.929. La xifra de morts ha superat els 680.000, la qual cosa representa 5.851 casos addicionals respecte a diumenge.

Les Amèriques sumen 9,47 milions de casos, la majoria dels quals s'han registrat a Llatinoamèrica i el Carib, i 359.180 defuncions. Com a punt de comparació, Europa registra fins ara 3,37 milions de casos i 213.284 morts.

Un cinquè país llatinoamericà ha entrat en la llista dels dotze països més afectats del planeta: Colòmbia ocupa ara l'onzè lloc en aquesta llista, en acumular ja 295.508 persones infectades pel coronavirus i 10.105 decessos, d'acord amb les estadístiques transmeses pel Govern d'aquest país a l'OMS.

A Espanya, el Govern espanyol ha decidit reforçar l'estructura del Ministeri de Sanitat amb la creació d'una Secretaria d'Estat, de cara al control de possibles rebrots de la covid-19, així com davant l'aparició de noves malalties de potencial pandèmic.